США не будут воевать за Украину

США не будут воевать за УкраинуПозиции иностранных держав по военной спецоперации разошлись
На российскую операцию по защите ДНР и ЛНР, о начале которой рано утром объявил президент России Владимир Путин, иностранные партнеры Украины отреагировали прежде всего политическими заявлениями и угрозами санкций. Американский лидер Джо Байден днем заявил, что только Россия несет ответственность за последствия атаки, и пообещал объявить о «дальнейших последствиях» в тот же день после переговоров с лидерами G7.
Уже поздно вечером Байден заявил, что американские военные «не будут вовлечены в конфликт» с Россией. Но США и их союзники намерены ввести санкции против России (см. статью на стр. 1), которые коснутся ограничения импорта высокотехнологической продукции, банковского сектора и т. д.
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