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США не будут воевать за Украину

Позиции иностранных держав по военной спецоперации разошлись
Глеб Мишутин
Джо Байден и другие западные лидеры пригрозили России санкциями, но к реальным действиям не перешли / Brendan SMIALOWSKI / AFP

На российскую операцию по защите ДНР и ЛНР, о начале которой рано утром объявил президент России Владимир Путин, иностранные партнеры Украины отреагировали прежде всего политическими заявлениями и угрозами санкций. Американский лидер Джо Байден днем заявил, что только Россия несет ответственность за последствия атаки, и пообещал объявить о «дальнейших последствиях» в тот же день после переговоров с лидерами G7.

Уже поздно вечером Байден заявил, что американские военные «не будут вовлечены в конфликт» с Россией. Но США и их союзники намерены ввести санкции против России (см. статью на стр. 1), которые коснутся ограничения импорта высокотехнологической продукции, банковского сектора и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных