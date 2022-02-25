США не будут воевать за Украину

На российскую операцию по защите ДНР и ЛНР, о начале которой рано утром объявил президент России Владимир Путин, иностранные партнеры Украины отреагировали прежде всего политическими заявлениями и угрозами санкций. Американский лидер Джо Байден днем заявил, что только Россия несет ответственность за последствия атаки, и пообещал объявить о «дальнейших последствиях» в тот же день после переговоров с лидерами G7.