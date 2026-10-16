Верховный суд признал условия спецоперации отягчающими при преступлении
Верховный суд России признал совершение преступления в условиях вооруженного конфликта отягчающим обстоятельством. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Верховный суд рассмотрел жалобу адвоката жительницы Белгородской области, осужденной на 12 c половиной лет колонии общего режима со штрафом в 300 000 руб. за подготовку диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ. Защита просила смягчить наказание, считая его чрезмерно суровым. Адвокат также оспаривал решение суда учесть условия вооруженного конфликта как отягчающее обстоятельство.
По данным РАПСИ, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменения. Она указала, что объектом предполагаемой диверсии была железная дорога, используемая для перевозки российских войск и их материального обеспечения. Осужденная знала о проведении спецоперации и обстрелах приграничных территорий украинскими вооруженными формированиями. В связи с этим Верховный суд счел обоснованным вывод нижестоящего суда об отягчающем характере преступления.
28 июля Следственный комитет России (СКР) предложил изменить уголовное законодательство, чтобы использование информационных технологий при совершении преступлений могло усиливать ответственность. Глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил, что наказания за преступления с использованием искусственного интеллекта (ИИ), VPN-сервисов и прокси-серверов нужно ужесточить.