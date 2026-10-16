Верховный суд признал условия спецоперации отягчающими при преступлении

По данным РАПСИ, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменения. Она указала, что объектом предполагаемой диверсии была железная дорога, используемая для перевозки российских войск и их материального обеспечения. Осужденная знала о проведении спецоперации и обстрелах приграничных территорий украинскими вооруженными формированиями. В связи с этим Верховный суд счел обоснованным вывод нижестоящего суда об отягчающем характере преступления.