СКР: использование ИИ, прокси и VPN должно стать отягчающим обстоятельством
Следственный комитет России подготовил законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта (ИИ), VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, в УК России предлагается добавить новый отягчающий признак – совершение преступления с использованием ИКТ, включая технологии ИИ. Бастрыкин отметил, что действующее законодательство уже регулирует использование отдельных программных средств, в том числе VPN-сервисов и прокси-серверов, однако универсальной нормы, которая бы усиливала ответственность за применение ИКТ и ИИ в преступных целях, пока нет.
Он уточнил, что такие технологии могут использоваться при совершении различных преступлений (кибермошенничество, терроризм, экстремизм, незаконный оборот данных и посягательства на критическую информационную инфраструктуру). Глава СКР подчеркнул, что речь не идет о наказании за любое использование гаджетов или сетевых технологий.
27 июля Бастрыкин рассказал, что СКР активно использует ИИ и современные IT-решения при расследовании уголовных дел. По его словам, такие технологии позволяют эффективно работать с большими массивами данных, искать и анализировать цифровые следы, улучшать качество зафиксированных в цифровом формате материалов и формировать поисковые портреты подозреваемых. Исследование с использованием специализированного ПО по уголовному делу позволило в массиве более 3000 видеофайлов общим объемом информации свыше 2 терабайт идентифицировать в короткий срок более 400 человек.
При этом 15 февраля глава СК подчеркивал, что окончательный анализ и оценку результатов работы искусственного интеллекта в рамках уголовного дела всегда проводит человек. По его словам, ИИ выполняет вспомогательную функцию и используется как дополнительный инструмент.