СКР: использование ИИ, прокси и VPN должно стать отягчающим обстоятельством

27 июля Бастрыкин рассказал, что СКР активно использует ИИ и современные IT-решения при расследовании уголовных дел. По его словам, такие технологии позволяют эффективно работать с большими массивами данных, искать и анализировать цифровые следы, улучшать качество зафиксированных в цифровом формате материалов и формировать поисковые портреты подозреваемых. Исследование с использованием специализированного ПО по уголовному делу позволило в массиве более 3000 видеофайлов общим объемом информации свыше 2 терабайт идентифицировать в короткий срок более 400 человек.