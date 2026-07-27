Бастрыкин рассказал о применении ИИ в расследовании дел

Глава СК РФ отметил, что исследование с использованием специализированного программного обеспечения по уголовному делу позволило в массиве более 3000 видеофайлов общим объемом информации свыше 2 терабайт идентифицировать в короткий срок более 400 человек. По его данным, полученные результаты позволили установить лиц, причастных к сбору денег для совершения преступлений террористической и экстремистской направленности, а также к склонению граждан России к противоправной деятельности.