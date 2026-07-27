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Главная / Технологии /

Бастрыкин рассказал о применении ИИ в расследовании дел

Ведомости

Следственный комитет России активно использует технологии искусственного интеллекта и современные IT-решения при расследовании уголовных дел. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

По его словам, такие технологии позволяют эффективно работать с большими массивами данных, искать и анализировать цифровые следы, улучшать качество зафиксированных в цифровом формате материалов и формировать поисковые портреты подозреваемых.

Глава СК РФ отметил, что исследование с использованием специализированного программного обеспечения по уголовному делу позволило в массиве более 3000 видеофайлов общим объемом информации свыше 2 терабайт идентифицировать в короткий срок более 400 человек. По его данным, полученные результаты позволили установить лиц, причастных к сбору денег для совершения преступлений террористической и экстремистской направленности, а также к склонению граждан России к противоправной деятельности.

«Применяемые решения позволяют не только распознать, классифицировать и выделить искомые объекты, но и производить более глубокую обработку различной информации», – отметил Бастрыкин.

15 февраля глава СК подчеркивал, что окончательный анализ и оценку результатов работы искусственного интеллекта в рамках уголовного дела всегда проводит человек. По его словам, ИИ выполняет вспомогательную функцию и используется как дополнительный инструмент.

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