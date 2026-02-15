Бастрыкин заявил об активном применении ИИ в работе Следственного комитета
Следственный комитет (СК) России активно применяет искусственный интеллект (ИИ) для расследования преступлений, но эта технология не сможет полностью заменить следователей. Об этом заявил «Интерфаксу» глава ведомства Александр Бастрыкин.
По его словам, для расследования преступлений есть программное решение по распознаванию лиц. Используя изображение разыскиваемого лица, программа гораздо быстрее может его сопоставить с информацией на видеозаписи длительностью несколько часов. Такая же технология используется при аналитике больших массивов данных. Их анализ при помощи программ в сотни раз ускоряет этот процесс относительно человеческого труда.
Бастрыкин уточнил, что окончательный анализ и оценка результатов таких операций в рамках уголовного дела проводятся человеком, чтобы избежать возможных ошибок и неточностей. Он подчеркнул, что ИИ является дополнительным инструментом в руках человека и выполняет вспомогательную роль.
19 мая 2025 г. Бастрыкин сообщал, что алгоритмы искусственного интеллекта использовались для раскрытия убийств журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Среди других преступлений, которые расследовались в рамках сотрудничества с ИИ, - покушения на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьева.