Бастрыкин заявил об активном применении ИИ в работе Следственного комитета

По его словам, для расследования преступлений есть программное решение по распознаванию лиц. Используя изображение разыскиваемого лица, программа гораздо быстрее может его сопоставить с информацией на видеозаписи длительностью несколько часов. Такая же технология используется при аналитике больших массивов данных. Их анализ при помощи программ в сотни раз ускоряет этот процесс относительно человеческого труда.