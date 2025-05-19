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Бастрыкин: убийства Дугиной и Татарского были раскрыты с помощью ИИ

Ведомости

Алгоритмы искусственного интеллекта использовали для раскрытия убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на площадке XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Среди других преступлений, которые отметил Бастрыкин в рамках сотрудничества с ИИ, – покушения на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьева.

При этом, объяснил глава СК, «искусственный интеллект можно применять только под жестким контролем человеческого разума» (цитата по ТАСС). По его мнению, нельзя недооценивать следователя, перегружая искусственный интеллект.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва во время творческого вечера, который проходил в петербургском кафе Street Food Bar №1. Тогда пострадали более 40 человек. Дарья Дугина стала жертвой теракта, совершенного 20 августа 2022 г. в Можайском районе Подмосковья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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