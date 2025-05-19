Бастрыкин: убийства Дугиной и Татарского были раскрыты с помощью ИИ
Алгоритмы искусственного интеллекта использовали для раскрытия убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на площадке XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Среди других преступлений, которые отметил Бастрыкин в рамках сотрудничества с ИИ, – покушения на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьева.
При этом, объяснил глава СК, «искусственный интеллект можно применять только под жестким контролем человеческого разума» (цитата по ТАСС). По его мнению, нельзя недооценивать следователя, перегружая искусственный интеллект.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва во время творческого вечера, который проходил в петербургском кафе Street Food Bar №1. Тогда пострадали более 40 человек. Дарья Дугина стала жертвой теракта, совершенного 20 августа 2022 г. в Можайском районе Подмосковья.