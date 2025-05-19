Бастрыкин: убийства Дугиной и Татарского были раскрыты с помощью ИИ

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва во время творческого вечера, который проходил в петербургском кафе Street Food Bar №1. Тогда пострадали более 40 человек. Дарья Дугина стала жертвой теракта, совершенного 20 августа 2022 г. в Можайском районе Подмосковья.