Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина покинет компанию после санкций

Иванов присоединился к «Самолету» в 2025 г. и возглавил развитие нового бизнес-направления в премиальном сегменте недвижимости. Ранее он занимал пост управляющего директора в международной девелоперской структуре и руководил портфелем проектов жилой и гостиничной недвижимости за рубежом.