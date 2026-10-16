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Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина покинет компанию после санкций

Анна Виноградова
Юлия Морозова / ТАСС
Юлия Морозова / ТАСС

Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина приняла решение покинуть компанию по личным причинам. На ее должность совету директоров предложат кандидатуру Ивана Иванова, который сейчас возглавляет направление «Самолет Селект», сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.

Иванов присоединился к «Самолету» в 2025 г. и возглавил развитие нового бизнес-направления в премиальном сегменте недвижимости. Ранее он занимал пост управляющего директора в международной девелоперской структуре и руководил портфелем проектов жилой и гостиничной недвижимости за рубежом.

Акиньшина возглавляла «Самолет» с ноября 2024 г. До назначения гендиректором она руководила финансовым блоком группы.

14 октября два члена совета директоров «Самолета» подали заявления о прекращении полномочий. Их имена не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства.

15 октября агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) снизило кредитный рейтинг девелопера с A.ru до BBB.ru с негативным прогнозом. Решение связано с ростом долговой нагрузки, ухудшением показателей обслуживания долга и снижением рентабельности.

12 октября Евросоюз ввел санкции против «Самолета» и Акиньшиной. Основанием для ограничений стали обвинения в привлечении работников из КНДР.

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