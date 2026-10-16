Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина покинет компанию после санкций
Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина приняла решение покинуть компанию по личным причинам. На ее должность совету директоров предложат кандидатуру Ивана Иванова, который сейчас возглавляет направление «Самолет Селект», сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.
Иванов присоединился к «Самолету» в 2025 г. и возглавил развитие нового бизнес-направления в премиальном сегменте недвижимости. Ранее он занимал пост управляющего директора в международной девелоперской структуре и руководил портфелем проектов жилой и гостиничной недвижимости за рубежом.
Акиньшина возглавляла «Самолет» с ноября 2024 г. До назначения гендиректором она руководила финансовым блоком группы.
14 октября два члена совета директоров «Самолета» подали заявления о прекращении полномочий. Их имена не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства.
15 октября агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) снизило кредитный рейтинг девелопера с A.ru до BBB.ru с негативным прогнозом. Решение связано с ростом долговой нагрузки, ухудшением показателей обслуживания долга и снижением рентабельности.
12 октября Евросоюз ввел санкции против «Самолета» и Акиньшиной. Основанием для ограничений стали обвинения в привлечении работников из КНДР.