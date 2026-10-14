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Два члена совета директоров ГК «Самолет» заявили о прекращении полномочий

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Два члена совета директоров ГК «Самолет» подали заявления о прекращении полномочий. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

Имена директоров не указаны в соответствии с требованиями законодательства.

Состав совета директоров «Самолета» был избран 24 июня 2026 г. на годовом собрании акционеров, и пока изменений не было.

12 октября Евросоюз ввел санкции против ГК «Самолет» и генерального директора компании Анны Акиньшиной. Основанием для ограничений стало обвинение в привлечении работников из КНДР. 

Чистый убыток ГК «Самолет» по МСФО за первое полугодие составил 22,29 млрд руб. против 1,84 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода в прошлом году. Выручка девелопера упала на 31,3% до 117,45 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 36,4% до 41,43 млрд руб. Операционная рентабельность составила 25%, EBITDA – 31,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 41,8 млрд руб., а рентабельность по ней – 36%.

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