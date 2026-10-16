Совет директоров ВИ.ру рекомендовал дивиденды в размере 7 рублей на акцию

Выручка ПАО «ВИ.ру» за девять месяцев по РСБУ увеличилась до 5,57 млрд руб., что в 10,6 раза больше год к году. Чистая прибыль компании составила 5,56 млрд руб. Показатель вырос в 11,6 раза год к году. Прибыль от продаж выросла до 5,51 млрд руб. против 468,1 млн руб. годом ранее.