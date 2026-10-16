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Совет директоров ВИ.ру рекомендовал дивиденды в размере 7 рублей на акцию

Инна Шульгина

Совет директоров ВИ.ру рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2026 г. в размере 3,5 млрд руб. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

Сумма дивиденда составит 7 руб. на одну обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 7 декабря 2026 г.

Выплата дивидендов будет осуществлена со счета ПАО «ВИ.ру» в безналичном порядке номинальным держателям и доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру», не позднее 21 декабря 2026 г. Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 20 января 2027 г.

Выручка ПАО «ВИ.ру» за девять месяцев по РСБУ увеличилась до 5,57 млрд руб., что в 10,6 раза больше год к году. Чистая прибыль компании составила 5,56 млрд руб. Показатель вырос в 11,6 раза год к году. Прибыль от продаж выросла до 5,51 млрд руб. против 468,1 млн руб. годом ранее.

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