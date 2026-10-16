Выручка ВИ.ру за девять месяцев выросла в 10,6 раза
Выручка ПАО «ВИ.ру» за девять месяцев по РСБУ выросла до 5,57 млрд руб., что в 10,6 раза больше год к году. Результаты эмитент опубликовал на сайте раскрытия информации.
Чистая прибыль компании составила 5,56 млрд руб. Показатель вырос в 11,6 раза год к году. Прибыль от продаж выросла до 5,51 млрд руб. против 468,1 млн руб. годом ранее.
29 сентября совет директоров ПАО «ВИ.ру» одобрил обратный выкуп своих обыкновенных акций на сумму до 500 млн руб. Байбэк будет проводить «дочка» ООО «Всеинструменты.ру». Приобретенные акции компания планирует пустить на реализацию планируемых программ долгосрочной мотивации сотрудников.
Выкуп акций будет возможен с 1 ноября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. включительно. Фактические сроки и объем приобретения акций будут определяться с учетом рыночной конъюнктуры.
За первое полугодие 2025 г. чистая прибыль «Всеинструменты.ру» по МСФО составила 192 млн руб. В то же время выручка «Ви.ру» увеличилась на 14% год к году до 86,8 млрд руб. В сообщении говорится, что такого результата удалось достичь за счет увеличения среднего чека на 24,1%. Это обусловлено как ростом стоимости товарной корзины, так и изменениями в структуре клиентской базы – увеличением доли B2B-продаж. Кроме того, на увеличение показателя повлиял рост клиентской базы B2B на 10,8%.