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Совет директоров Henderson рекомендовал к выплате дивиденды за девять месяцев

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров ПАО «Эйч эф джи» (Henderson) рекомендовал по итогам девяти месяцев выплатить дивиденды в размере 8 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия.

Дату отсечки предложили установить на 7 декабря. Дивидендная доходность составляет 2,8%.

Компания уже выплатила дивиденды за I квартал в размере 17 руб.на акцию. По результатам 2025 г. было решено не распределять прибыль, дивиденды по акциям не выплачивать.

Совокупная выручка ПАО «Эйч эф джи» за III квартал выросла на 5% к аналогичному периоду 2025 г. и составила 7,2 млрд руб., включая НДС. Динамика выручки по собственным каналам составила +7,6% к аналогичному периоду 2025 г. Рост посещаемости магазинов за III квартал составил 7,3% год к году и по проданным единицам товаров 10,4%.

Чистая прибыль «Эйч эф джи» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 452,84 млн руб., что в 2,1 раза меньше результата за аналогичный период 2025 г. Выручка при этом выросла на 3,6% до 11,20 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,84 млрд руб. (-13,6%). Рентабельность по чистой прибыли вышла в 4%. Показатель EBITDA составил 3,46 млрд руб.

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