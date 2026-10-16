Минэнерго: уровень газификации Дальнего Востока достиг 28%
Уровень газификации Дальневосточного федерального округа достиг 28%. Это следует из презентации замминистра энергетики России Павла Сорокина, представленной на Российской энергетической неделе (РЭН-2026), передает «РИА Новости».
Согласно приведенным данным, уровень газификации в Сибирском федеральном округе составляет 36%. Самый высокий показатель зафиксирован в Центральном федеральном округе – 88%. В Северо-Кавказском округе он достигает 87%, в Приволжском и Южном – по 86%, в Уральском – 79%, в Северо-Западном – 71%.
18 сентября президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры и другие подобные объекты.