Путин поручил расширить программу социальной газификации
Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры и другие подобные объекты. Об этом он заявил во время открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
«Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерты», – сказал президент.
18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов социальной газификации в нескольких регионах страны. «Это мероприятие по линии «Газпрома», по линии [главы компании Алексея] Миллера, очень важная программа, которая идет полным ходом уже не первый год. Значительные результаты по газификации страны. Граждане активно этим пользуются. Газ приходит в новые и новые дома», – сказал Песков.
В марте гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что «Газпром» уже исполнил 1,5 млн договоров в рамках догазификации домовладений.