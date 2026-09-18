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Путин поручил расширить программу социальной газификации

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры и другие подобные объекты. Об этом он заявил во время открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.

«Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерты», – сказал президент.

18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов социальной газификации в нескольких регионах страны. «Это мероприятие по линии «Газпрома», по линии [главы компании Алексея] Миллера, очень важная программа, которая идет полным ходом уже не первый год. Значительные результаты по газификации страны. Граждане активно этим пользуются. Газ приходит в новые и новые дома», – сказал Песков.

В марте гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что «Газпром» уже исполнил 1,5 млн договоров в рамках догазификации домовладений.

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