Путин откроет новые объекты социальной газификации в регионах

«Это мероприятие по линии «Газпрома», по линии [главы компании Алексея] Миллера, очень важная программа, которая идет полным ходом уже не первый год. Значительные результаты по газификации страны. Граждане активно этим пользуются. Газ приходит в новые и новые дома», – сказал Песков.