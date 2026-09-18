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Путин откроет новые объекты социальной газификации в регионах

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин 18 сентября по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов социальной газификации в нескольких регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это мероприятие по линии «Газпрома», по линии [главы компании Алексея] Миллера, очень важная программа, которая идет полным ходом уже не первый год. Значительные результаты по газификации страны. Граждане активно этим пользуются. Газ приходит в новые и новые дома», – сказал Песков.

Кроме того, Путин примет участие в презентации новых объектов инфраструктуры гражданской авиации в регионах, в том числе аэровокзалов и реконструированных аэродромов. В рамках мероприятия также планируется подписание договора об условиях поставки самолетов МС-21, что Песков назвал прорывным и очень важным.

В этот же день президент в преддверии Дня оружейника вручит государственные награды представителям отрасли и проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Песков также не исключил, что Путин проголосует на выборах, возможно, в онлайн-формате.

В марте гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что «Газпром» уже исполнил 1,5 млн договоров в рамках догазификации домовладений. «Были периоды, когда в неделю поступало по 5000–6000 заявок. Традиционно с наступлением теплого сезона активность растет: люди думают о возможности отопления газом следующей зимой», – отметил он.

Всего к 2030 г. по народной программе «Единой России» и «Газпром межрегионгаза» планируется реализовать более 1,6 млн подключений.

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