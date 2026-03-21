Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

«Газпром» провел догазификацию уже в 1,5 млн домовладений

Ведомости

«Газпром» уже исполнил 1,5 млн договоров в рамках догазификации домовладений, сообщил член Генсовета партии «Единая Россия», гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

«Были периоды, когда в неделю поступало по 5000–6000 заявок. Традиционно с наступлением теплого сезона активность растет: люди думают о возможности отопления газом следующей зимой», – отметил он.

Техническая возможность подключения сейчас есть для более чем 1,8 млн домов.

Как сообщили представители «Единой России», регионы также вводят свои дополнительные меры поддержки. В частности, в Пермском крае жителям оплачивается строительство газопровода внутри участка, а в Ленинградской области владельцам участков компенсируют до 300 000 руб.

23 января вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию российских регионов в 2021–2025 гг. выросли в 2,7 раза по сравнению с предыдущими пятью годами и достигли более 1 трлн руб. Президент РФ Владимир Путин в тот же день поручил к 2030 г. обеспечить подключение к газу 1,6 млн домовладений, а к 2036 г. довести это число до 3 млн.

