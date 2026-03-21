«Газпром» провел догазификацию уже в 1,5 млн домовладений

23 января вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию российских регионов в 2021–2025 гг. выросли в 2,7 раза по сравнению с предыдущими пятью годами и достигли более 1 трлн руб. Президент РФ Владимир Путин в тот же день поручил к 2030 г. обеспечить подключение к газу 1,6 млн домовладений, а к 2036 г. довести это число до 3 млн.