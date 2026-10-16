Лукашенко: если Украина не пойдет на урегулирование сейчас, дальше будет сложнее
Украине следует урегулировать конфликт с Россией в этом году, поскольку в следующем сделать это будет уже сложнее, а затем и вовсе невозможно. Об этом журналистам сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет», – заявил белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Лукашенко отметил, что Россия значительно «крепче» Украины, поэтому может долго участвовать в конфликте, однако он подчеркнул, что Москва все равно готова к мирному урегулированию.
11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к переговорному процессу по Украине. 8 октября представитель Кремля отметил, что Москва выступает за комплексное урегулирование украинского кризиса, которое позволит обеспечить устойчивое решение на долгосрочную перспективу. По словам Пескова, Россия не рассматривает отдельные меры как окончательное решение и выступает за урегулирование, рассчитанное на длительный период.
25 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям: энергетическому, воздушному и по прекращению блокады Черноморского побережья. Он подчеркнул, что ответные действия российской армии оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что тот снова призвал к переговорам.