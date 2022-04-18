Зеленский передал анкету Украины на получение статуса кандидата в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщает офис Зеленского.
«Хочу поблагодарить за эту важную встречу. Сегодня — один из этапов для нашего государства (на пути. — Ред.) к вступлению в Европейский союз, стремлению, к которому идет наш народ и за которое борется», — приводит пресс-служба слова Зеленского.
«Народ Украины объединен этой целью — чувствовать себя на равных, частью Европы, частью Европейского союза», — сказал президент. Он выразил надежду, что Украина получит одобрение Евросоюза и станет кандидатом на вступление, после этого начнется «финальный» этап.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сейчас ведется работа над интеграцией страны в Евросоюз. «Мы уже интегрированы в электроэнергетическую сеть ЕС. Сейчас мы продолжаем работу с Еврокомиссией относительно интеграции и общей сети бесплатного роуминга, бесплатного платежного пространства», – сообщил премьер.
Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Зеленский тогда пообещал заполнить опросник в течение недели. Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.
Как рассказал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, опросник позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество. Для этого ЕК проведет анализ на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства». По его словам, без такой рекомендации Украина в Евросоюз не попадет. В офисе Зеленого надеются, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне текущего года.
Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала, что Украина станет кандидатом в Евросоюз «официально и быстро». До этого Зеленский утверждал, что Еврокомиссия определится с вопросом предоставления стране членства в ЕС в течение нескольких месяцев.
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.