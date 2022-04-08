ЕС пообещал рассмотреть заявку Украины на вступление в сообщество летом

Глава Еврокомиссии выразила готовность работать вместе с Украиной, чтобы восстановить страну, что повлечет за собой, по ее словам, инвестиции и реформы. «Мы готовы 24 часа, семь дней в неделю помогать вам с заполнением этого вопросника. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение нескольких лет, а в течение нескольких недель, если мы будем тесно работать вместе», — добавила она.