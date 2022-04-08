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ЕС пообещал рассмотреть заявку Украины на вступление в сообщество летом

Ведомости

Евросоюз планирует рассмотреть заявку Украины на вступление в сообщество этим летом, данный процесс будет проходить ускоренными темпами, передает Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

Фон дер Ляйен также передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в сообщество.

Глава Еврокомиссии выразила готовность работать вместе с Украиной, чтобы восстановить страну, что повлечет за собой, по ее словам, инвестиции и реформы. «Мы готовы 24 часа, семь дней в неделю помогать вам с заполнением этого вопросника. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение нескольких лет, а в течение нескольких недель, если мы будем тесно работать вместе», — добавила она.

Ранее в Киеве состоялись переговоры Зеленского, фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозеппа Борреля. Пресс-служба Еврокомиссии не распространила деталей визита делегации, сославшись на соображения безопасности. 

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием соответствующего решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.

Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Ранее по теме: Медведев оценил вероятность вступления Украины в Евросоюз

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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