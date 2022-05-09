Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы
Вступление Украины в Евросоюз займет многие годы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.
«Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).
Глава государства добавил, что «Украина уже является членом европейской семьи», и предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.
Как рассказал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, опросник позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество. Для этого ЕК проведет анализ на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства». По его словам, без такой рекомендации Украина в Евросоюз не попадет.
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
В конце апреля газета Heute писала, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступает против полноправного членства Украины в Евросоюзе и поддерживает «иной путь».
Украина разочарована высказываниями министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, его слова «стратегически недальновидны» и не отвечают интересам Европы, сообщил после этого пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.
«Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — говорится в заявлении пресс-службы украинского МИДа.
По мнению Киева, у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Откладывание вхождения страны в ЕС будет тормозить его укрепление и «потакать агрессивным планам» президента России Владимира Путина, следует из заявления.