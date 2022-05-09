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Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы

Ведомости

Вступление Украины в Евросоюз займет многие годы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.

«Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Глава государства добавил, что «Украина уже является членом европейской семьи», и предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.

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Как рассказал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, опросник позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество. Для этого ЕК проведет анализ на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства». По его словам, без такой рекомендации Украина в Евросоюз не попадет.

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

В конце апреля газета Heute писала, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступает против полноправного членства Украины в Евросоюзе и поддерживает «иной путь».

Украина разочарована высказываниями министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, его слова «стратегически недальновидны» и не отвечают интересам Европы, сообщил после этого пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.

«Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — говорится в заявлении пресс-службы украинского МИДа.

По мнению Киева, у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Откладывание вхождения страны в ЕС будет тормозить его укрепление и «потакать агрессивным планам» президента России Владимира Путина, следует из заявления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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