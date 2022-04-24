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Политика

Киев ответил на слова главы МИД Австрии о членстве Украины в ЕС

Ведомости

Украина разочарована высказываниями министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, его слова «стратегически недальновидны» и не отвечают интересам Европы, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Газета Heute ранее сообщила, что Шалленберг выступает против полноправного членства Украины в Евросоюзе и высказался за «иной путь».

«Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — говорится в заявлении пресс-службы украинского МИДа.

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По мнению Киева, у Украины есть все основания требовать признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Откладывание вхождения страны в ЕС будет тормозить его укрепление и «потакать агрессивным планам» президента России Владимира Путина, следует из заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Зеленский тогда пообещал заполнить опросник в течение недели. Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.

Как рассказал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, опросник позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество. Для этого ЕК проведет анализ на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства». По его словам, без такой рекомендации Украина в Евросоюз не попадет. В офисе Зеленского надеются, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне текущего года.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала, что Украина станет кандидатом в Евросоюз «официально и быстро». До этого Зеленский утверждал, что Еврокомиссия определится с вопросом предоставления стране членства в ЕС в течение нескольких месяцев.

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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