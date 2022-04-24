Глава МИД Австрии не поддержал полноправное членство Украины в ЕС
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступает против полноправного членства Украины в Евросоюзе и поддерживает «иной путь», передает газета Heute.
«Что касается тесных связей Украины с ЕС, Шалленберг высказался за иной путь, чем полноправное членство», — пишет газета.
Шаленберг призвал к большей гибкости и заявил о необходимости создать модели, отличные от полного членства, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или соглашений об ассоциации для связи Евросоюза с другими странами.
Министр также заявил, что Австрия в ближайшие два-три года намерена значительно снизить зависимость от российского газа. Он назвал встречу канцлера Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина правильной и заявил, что «всегда нужно говорить». Однако Шалленберг исключил возвращение к «довоенным отношениям» с Россией, пока главой государства является Путин, отмечает издание.
Газета также представила результаты опроса австрийцев о политике правительства по вопросу ситуации на Украине. Так, 40% опрошенных назвали позицию властей Австрии «в целом правильной», 23% сочли ее «слишком проукраинской», а 17% — «слишком пророссийской».
В конце марта власти Австрии выступали против эмбарго на поставки нефти и газа из России, в частности, канцлер страны Карл Нехаммер. В начале марта австрийская нефтегазовая компания OMV остановила инвестиции в Россию, в апреле прекратила импорт и переработку российской нефти.
7 апреля МИД Австрии принял решение о высылке четырех российских дипломатов — трех сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге. В ответ МИД России объявил четырех сотрудников посольства Австрии в Москве персонами нон грата.
Нехаммер по итогам состоявшихся 11 апреля переговоров с Путиным заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным», сообщало издание Kleine Zeitung. В заявлении пресс-службы канцлера сказано, что во время переговоров он обратил внимание на «военные преступления в Буче и других местах». «Самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно, наконец, закончиться».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот разговор непродолжительным «по меркам последнего времени». Он отметил, что австрийская сторона настояла на закрытом формате встречи. Помимо ситуации на Украине стороны обсуждали вопросы энергетики. На переговорах Путин заверил Нехаммера в стабильности поставок газа из России и возможности оплачивать их в евро.
9 апреля Нехаммер побывал в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине, писал ТАСС. После визита на Украину Нехаммер подвергся критике. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение австрийского канцлера, его обвинили в том, что, продемонстрировав поддержку Украине, он «поставил под угрозу» нейтральность Австрии.