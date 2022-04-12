Газета
Политика

Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным «жестким и откровенным»

Ведомости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным», сообщило издание Kleine Zeitung. Переговоры прошли 11 апреля в Москве.

В заявлении пресс-службы канцлера сказано, что во время переговоров он обратил внимание на «военные преступления в Буче и других местах». Нехаммер призвал Путина открыть гуманитарные коридоры. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно, наконец, закончиться», пишет Kleine Zeitung.

После переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор был непродолжительным «по меркам последнего времени». Визит Нехаммера стал его первой поездкой в Россию после начала спецоперации на Украине. Песков отметил, что австрийская сторона настояла на закрытом формате встречи. По данным Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился около 1 часа 15 минут.

9 апреля Нехаммер побывал в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине, писал ТАСС. После визита на Украину Нехаммер подвергся критике. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение австрийского канцлера, его обвинили в том, что, продемонстрировав поддержку Украине, он «поставил под угрозу» нейтральность Австрии.

Ранее по теме: Австрийский канцлер приехал в Москву обсуждать газ и перемирие

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных