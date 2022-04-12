Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным «жестким и откровенным»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным», сообщило издание Kleine Zeitung. Переговоры прошли 11 апреля в Москве.
В заявлении пресс-службы канцлера сказано, что во время переговоров он обратил внимание на «военные преступления в Буче и других местах». Нехаммер призвал Путина открыть гуманитарные коридоры. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно, наконец, закончиться», пишет Kleine Zeitung.
После переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор был непродолжительным «по меркам последнего времени». Визит Нехаммера стал его первой поездкой в Россию после начала спецоперации на Украине. Песков отметил, что австрийская сторона настояла на закрытом формате встречи. По данным Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился около 1 часа 15 минут.
9 апреля Нехаммер побывал в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине, писал ТАСС. После визита на Украину Нехаммер подвергся критике. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение австрийского канцлера, его обвинили в том, что, продемонстрировав поддержку Украине, он «поставил под угрозу» нейтральность Австрии.