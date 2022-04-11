Австрийский канцлер приехал в Москву обсуждать газ и перемирие

Австрийский канцлер приехал в Москву обсуждать газ и перемириеВстреча с президентом Владимиром Путиным пройдет в закрытом режиме
Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл с визитом в Москву, где проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что переговоры пройдут в закрытом режиме и будут посвящены ситуации на Украине.
Помимо этого, Путин и Нехаммер обсудят вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в том числе энергетические. «Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – сообщил Песков. Переговоры пройдут без прессы, пресс–конференция и заявления также не планируются, подтвердил Песков. Это первый визит в Москву главы государства–члена ЕС с начала российской военной спецоперации на Украине.
Австрия преподносит визит Нехаммера как попытку разрешить тяжелую гуманитарную ситуацию на Украине. По словам министра иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, в Москву канцлер приехал «с четкими посланиями гуманитарного и политического характера». Шалленберг подтвердил, что переговоры пройдут «с глазу на глаз» и без присутствия СМИ.
Переговоры Нехаммера с Путиным позитивно оценили в Берлине. Как заявила официальный представитель кабмина Кристиане Хофман, Германия приветствует «инициативу австрийского канцлера по поиску прямого контакта с [президентом России Владимиром] Путиным в Москве». Хофман подчеркнула, что целью всех предпринимаемых дипломатических усилий должно быть немедленное прекращение военных действий.
Дипломатические усилия Австрии контрастируют с позицией ранее высказанной от имени ЕС. 11 апреля Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть решен силовым путем. «Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – заявил он на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Боррель также призвал решить вопрос о поставке тяжелых вооружений для Украины «за дни, а не недели». Ранее 9 апреля Боррель написал в своем Twitter, что «эта война будет выиграна на поле боя» и призвал к усилению антироссийских санкций. На воинственные высказывания Борреля отреагировали в Москве. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, эти заявления «существенно меняют» ситуацию.
Переход ЕС в режим военно–технической мобилизации закрывает возможности для использования прежних механизмов коммуникации между Европой и Россией, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Прежняя система отношений по всему спектру упраздняется, а война фактически уже объявлена. Прекращение поставок газа в этой ситуации, говорит эксперт, уже представляется мерой почти неизбежной. В этом контексте сегодняшний визит канцлера Австрии Нехаммера может иметь двоякий смысл. Либо последняя попытка предотвратить окончательное обрушение каркаса связей в сфере энергетики, что маловероятно, либо формализация военного статуса отношений, считает Лукьянов.
Визит австрийского канцлера в Москву преследует как практические цели, вроде обсуждения поставок энергоносителей, так и миротворческие функции, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, энергетические вопросы важны для Австрии, которая фактически является хабом для российского газа. В вопросе Украины позиции Вены как переговорщика весьма благоприятные – Австрия не является членом НАТО и поддерживает хорошие отношения с Москвой и Киевом, оставаясь при этом равноудаленной от них обоих.
Дипломатические усилия Нехаммера действительно противоречат воинственным заявлениям Борреля, признает Кортунов. Тем не менее, высказанное Боррелем мнение необязательно для исполнения другими лидерами Евросоюза, которые имеют свою точку зрения. Более того, позиция главного европейского дипломата не пользуется популярностью у руководителей стран ЕС, говорит эксперт.