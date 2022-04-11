Австрийский канцлер приехал в Москву обсуждать газ и перемирие

Помимо этого, Путин и Нехаммер обсудят вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в том числе энергетические. «Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – сообщил Песков. Переговоры пройдут без прессы, пресс–конференция и заявления также не планируются, подтвердил Песков. Это первый визит в Москву главы государства–члена ЕС с начала российской военной спецоперации на Украине.