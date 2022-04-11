Встреча Путина и канцлера Австрии Нехаммера пройдет без прессы
Разговор канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным ожидается без участия СМИ и других представителей, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Австрии Александра Шалленберга.
По его словам, австрийская сторона хочет воспользоваться каждым шансом, чтобы разрешить гуманитарную ситуацию на Украине. «Поэтому канцлер едет с четкими посланиями гуманитарного и политического характера», — добавил Шалленберг. Министр также уточнил, что визит канцлера подразумевает «разговор с глазу на глазу и без СМИ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча пройдет в закрытом формате, никаких заявлений не предусматривается. По его словам, тема оплаты российского газа, возможно, будет также обсуждаться на переговорах глав государств. «Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела — их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», — добавил Песков.
9 апреля Нехаммер побывал в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине, писал ТАСС. После визита на Украину Нехаммер подвергся критике. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение австрийского канцлера, его обвинили в том, что, продемонстрировав поддержку Украине, он «поставил под угрозу» нейтральность Австрии.
Накануне канцлер заявил в соцсетях, что намерен встретиться в Москве с Путиным для обсуждения обстановки на Украине из-за российской военной операции.