Встреча Путина и канцлера Австрии Нехаммера пройдет без прессы

9 апреля Нехаммер побывал в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине, писал ТАСС. После визита на Украину Нехаммер подвергся критике. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение австрийского канцлера, его обвинили в том, что, продемонстрировав поддержку Украине, он «поставил под угрозу» нейтральность Австрии.