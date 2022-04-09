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Боррель заявил о военном пути решения конфликта на Украине

Ведомости

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться военным путем. Такое высказывание он сделал в Twitter после поездки в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель. Он также напомнил о выделенных 500 млн евро на оружие для Украины и призвал усилить санкции против России. 

«Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном», — отметил главы дипломатии ЕС, добавив, что 11 апреля он созывает Совет ЕС для обсуждения дальнейших шагов.

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Заявление Борреля о решении украинского конфликта военным, а не дипломатическим путем прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в Киеве состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, фон дер Ляйен и Борреля. Пресс-служба Еврокомиссии не распространила деталей визита делегации, сославшись на соображения безопасности.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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