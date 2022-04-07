Советник Эрдогана заявил об осложнении переговорного процесса между Москвой и Киевом

В Минобороны РФ обвинения отвергли, а опубликованные фото и видео назвали «провокацией». В ведомстве заявили, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а за то время, пока город контролировался российскими войсками, ни один местный житель не пострадал. Провокация, по данным ведомства, была организована украинскими спецслужбами через несколько дней после того, как город покинули российские военные.