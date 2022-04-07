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Советник Эрдогана заявил об осложнении переговорного процесса между Москвой и Киевом

Ведомости

В переговорах по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной появились трудности с организацией дальнейших встреч из-за событий в украинской Буче. Об этом в интервью Financial Times заявил Ибрахим Калин, старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«То, как развиваются события на месте, иллюстрации из Бучи и сейчас нескольких других мест, конечно же, сделали более сложным, чем неделей ранее, продолжение переговоров», — сказал Калин, который также является официальным представителем турецкого президента.

«Это действительно ужасные, совершенно неприемлемые, бесчеловечные действия, и кто бы их ни совершил, он должен быть привлечен к ответственности», — добавил он.

Калин отметил, что Турция призывает стороны к продолжению встреч. Анкара ранее уже организовала два раунда российско-украинских переговоров. Представитель Эрдогана напомнил, что глава миноброны Турции ранее связался с российским и украинским коллегами и предложил совместно обеспечить безопасную эвакуацию жителей Мариуполя, который около месяца находится в блокаде.

Он заявил, что не ожидает «значительного прорыва» в переговорном процессе в следующие несколько дней, однако надеется на продвижение через одну-две недели.

3 апреля ряд СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры со сценами расправы над мирными жителями в Буче в Киевской области. Украина и ряд западных стран обвинили российские войска в причастности к убийствам, после этого европейские страны начали высылать российских дипломатов.

В Минобороны РФ обвинения отвергли, а опубликованные фото и видео назвали «провокацией». В ведомстве заявили, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а за то время, пока город контролировался российскими войсками, ни один местный житель не пострадал. Провокация, по данным ведомства, была организована украинскими спецслужбами через несколько дней после того, как город покинули российские военные.

По мнению МИД РФ, кадры из Бучи были сфабрикованы, чтобы оправдать введение пятого пакета антироссийских санкций, в том числе высылку российских дипломатов из стран Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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