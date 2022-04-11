В Кремле назвали непродолжительной встречу Путина и Нехаммера
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которые состоялись 11 апреля в подмосковном Ново-Огарево, были непродолжительными, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — приводит слова Пескова ТАСС.
Приезд Нехаммера стал первым визитом европейского лидера в Россию с момента начала военной операции на Украине. Как уточнил ранее Песков, австрийская сторона настояла на закрытом формате встречи.
По данным Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился около 1 часа 15 минут. Как сообщил изданию аппарат Нехаммера, австрийский канцлер назвал переговоры «очень тяжелыми, открытыми и откровенными».
В заявлении также говорится, что Нехаммер обратил внимание на «серьезные военные преступления в Буче и других местах» и подчеркнул, что виновных нужно привлечь к ответственности. Главная мысль, которую канцлер донес Путину, заключается в том, что в конфликте России и Украины «есть только проигравшие с обеих сторон», рассказали в его аппарате.
Нехаммер также заверил, что антироссийские санкции останутся в силе и будут ужесточаться. Он заключил, что в целом не получил «никаких положительных впечатлений» от встречи.