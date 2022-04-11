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В Кремле назвали непродолжительной встречу Путина и Нехаммера

Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которые состоялись 11 апреля в подмосковном Ново-Огарево, были непродолжительными, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — приводит слова Пескова ТАСС.

Приезд Нехаммера стал первым визитом европейского лидера в Россию с момента начала военной операции на Украине. Как уточнил ранее Песков, австрийская сторона настояла на закрытом формате встречи.

По данным Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился около 1 часа 15 минут. Как сообщил изданию аппарат Нехаммера, австрийский канцлер назвал переговоры «очень тяжелыми, открытыми и откровенными».

В заявлении также говорится, что Нехаммер обратил внимание на «серьезные военные преступления в Буче и других местах» и подчеркнул, что виновных нужно привлечь к ответственности. Главная мысль, которую канцлер донес Путину, заключается в том, что в конфликте России и Украины «есть только проигравшие с обеих сторон», рассказали в его аппарате.

Нехаммер также заверил, что антироссийские санкции останутся в силе и будут ужесточаться. Он заключил, что в целом не получил «никаких положительных впечатлений» от встречи.

Ранее по теме: Встреча Путина и Нехаммера в Ново-Огареве завершилась

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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