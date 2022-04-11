В Кремле назвали непродолжительной встречу Путина и Нехаммера

В заявлении также говорится, что Нехаммер обратил внимание на «серьезные военные преступления в Буче и других местах» и подчеркнул, что виновных нужно привлечь к ответственности. Главная мысль, которую канцлер донес Путину, заключается в том, что в конфликте России и Украины «есть только проигравшие с обеих сторон», рассказали в его аппарате.