Встреча Путина и Нехаммера в Ново-Огареве завершилась
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры, которые проходили в резиденции главы российского государства в Ново-Огареве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это был первый визит Нехаммера в Москву с момента вступления в должность федерального канцлера в декабре 2021 г.
«Да. Встреча завершилась», — сказал Песков. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера. Нехаммер в свою очередь заявил, что его разговор с Путиным был «жестким и открытым». Он также настаивал на необходимости организации гуманитарных коридоров на Украине. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно наконец закончиться», поскольку при таких событиях «есть только проигравшие с обеих сторон», пишет издание Kleine Zeitung.
Песков ранее заявлял, что переговоры глав государств пройдут в закрытом режиме и будут посвящены ситуации на Украине. Помимо этого Путин и Нехаммер могли обсудить вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в том числе в энергетической сфере. «Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – подчеркивал Песков.
Австрийская сторона в лице главы МИДа Александра Шалленберга заявляла, что канцлер хочет воспользоваться каждым шансом, чтобы разрешить гуманитарную ситуацию на Украине. «Поэтому канцлер едет с четкими посланиями гуманитарного и политического характера», — добавил Шалленберг. Министр также уточнил, что визит канцлера подразумевает «разговор с глазу на глаз и без СМИ».
9 апреля Нехаммер побывал в Киеве, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции он заявил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свою военную операцию на Украине, писал ТАСС. После визита на Украину Нехаммер подвергся критике. Как сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение австрийского канцлера, его обвинили в том, что, продемонстрировав поддержку Украине, он «поставил под угрозу» нейтральность Австрии.