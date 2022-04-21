Австрийская OMV сообщила об остановке импорта и переработки нефти из России
Австрийская нефтегазовая OMV прекратила импорт и переработку российской нефти, сообщил представитель компании.
«В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, доля российской нефти на нефтеперерабатывающих заводах OMV всегда была значительной, однако в марте компания заменила эти объёмы другим сырьем с рынка.
На момент приостановки импорта российской нефти главным поставщиком нефти в Австрию был Казахстан (38,9% сырья), на втором месте — Ливия (22,1%), на третьем — Ирак (20,7%). Россия находилась на четвертом месте с долей в 7,8%.
Еще в конце марта власти Австрии выступали против эмбарго на поставки нефти и газа из России, в частности, канцлер страны Карл Нехаммер. В начале марта OMV прекратила инвестиции в Россию, однако не заявляла о прекращении закупок сырья из страны.
Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций кроме ограничений в отношении крупных российских банков, включая Сбербанк, рассматривает «энергетические» вопросы, заявила 17 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала о неких разрабатываемых «умных механизмах», которые позволили бы включить эмбарго на нефть в следующий пакет санкций.