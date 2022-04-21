Австрийская OMV сообщила об остановке импорта и переработки нефти из России

«В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, доля российской нефти на нефтеперерабатывающих заводах OMV всегда была значительной, однако в марте компания заменила эти объёмы другим сырьем с рынка.