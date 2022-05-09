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Минобороны: ВС России сорвали провокацию Украины на острове Змеиный

Ведомости

Украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании с 7 мая готовил провокацию по захвату острова Змеиный, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«C 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – заявил Конашенков. По его словам, Киев предпринял несколько попыток высадки на Змеиный воздушного и морского десанта, так как остров важен для контроля над северо-западной частью акватории Черного моря.

Он уточнил, что благодаря «грамотным действиям» захват был сорван Вооруженными силами России и противник понес большие потери. По словам Конашенкова, Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, сообщил Конашенков, также на острове уничтожено 50 диверсантов.

«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заявил представитель Минобороны.

Остров Змеиный был взят под контроль Минобороны России в первые дни спецоперации на Украине – 25 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных