Минобороны: ВС России сорвали провокацию Украины на острове Змеиный

Он уточнил, что благодаря «грамотным действиям» захват был сорван Вооруженными силами России и противник понес большие потери. По словам Конашенкова, Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, сообщил Конашенков, также на острове уничтожено 50 диверсантов.