Чем закончился второй день военной операции на Украине

Чем закончился второй день военной операции на УкраинеАдминистрация Зеленского саботирует переговорный процесс, говорят в Кремле
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России обратился к украинским военным с предложением сложить оружие. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – заявил Путин.
По его словам, в столкновениях с российскими военными на территории Украины в основном участвуют не регулярные части ВСУ, а националистические формирования. У Путина есть сведения, что «националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов».
«Нацисты на Украине, – заверил президент, – действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове».
Ранее 25 февраля в Минобороны России уже говорили, что подготовленные Службой безопасности Украины (СБУ) группы националистов внедрены в ВСУ. Националисты занимаются подрывом мостов, чтобы помешать отступлению частей украинской армии, если командиры принимают решение отходить, сообщали в Минобороны журналистам.
Кроме того, блокирован Чернигов. В Донбассе формирования ДНР при российской поддержке продвинулись на запад от линии разграничения, в направлении Волновахи, на 11 км, а ЛНР – в направлении Северодонецка – на 12 км. Также, по словам представителя Минобороны, был взят под контроль остров Змеиный в Черном море, а его гарнизон сдался.
На юге накануне была занята Новая Каховка в Херсонской области, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал, российские войска подошли к административному центру региона – городу Херсон. О ситуации в районе Харькова, Полтавы, Сум и Мелитополя представитель Минобороны не сообщал.
Минобороны сообщило, что ВС России за двое суток вывели из строя 211 военных объектов инфраструктуры украинских вооруженных сил, в том числе 19 зенитных ракетных комплексов С-300. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники, заявили в военном ведомстве.
Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией к середине дня 24 февраля.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Ведомостям», что «на значительной части территории Украины достаточно свободно действуют российские десантники, боевые группы, моторизированные части», а Киев, Чернигов и Харьков «окружены войсками». «Сейчас наступает особенно опасный момент, когда борьба может быть перенесена вглубь мегаполисов. Путин хочет этого избежать», – считает депутат: именно с этим связан призыв к ВСУ брать власть в свои руки.
Обращение Путина направлено и на рядовых граждан Украины, и на политические элиты, говорит эксперт по странам СНГ Александр Гущин. Среди политиков могут быть сторонники срочных переговоров с Россией, отмечает он, при том, что переговорная позиция Москвы «довольно жесткая». «Также расчет идет на то, что в подразделениях ВСУ есть люди с разными настроениями, и не все с одинаковым рвением хотят в бой», – отмечает эксперт. Затулин призвал обратить внимание на контекст, в котором президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение о переговорах России: «Предложение прозвучало одной фразой в паническом обращении о том, что запад не помогает Украине».
С кем и где разговаривать?
В ночь на 25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале не исключил возможность переговоров. «Сегодня мы слышали из Москвы о том, что там готовы говорить о нейтральном статусе Украины. <...> Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Все боятся, не отвечают. <...> Мы не боимся говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус», – сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого подтвердил, что в Кремле признают Зеленского президентом Украины, а призыв о переговорах о нейтральном статусе страны услышали. Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией, говорил Песков.
Уже после вечернего выступления Путина Песков объяснил, что Украина нарушает договоренности по переговорному процессу. «Сегодня президент Зеленский сделал заявление о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Это было одно очень важное условие для решения кризиса <...>», – сказал пресс-секретарь президента, вновь добавив, что российская сторона проинформировала Украину о готовности организовать такие переговоры в Минске.
Путин, в свою очередь, созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и договорился, что Минск примет все меры для обеспечения безопасности делегации во время переговоров.
Зеленский в целом может быть готов на уступки, говорит руководитель украинской экспертной группы «Европейский диалог» Георгий Чижов, хотя и предложение Минска как переговорной площадки вряд ли его устроит.
Согласно вечернему заявлению Пескова, «после небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу»: «И эта пауза уже продолжается достаточно долго».
«К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах – то, о чем говорил президент на Совбезе – националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», – пояснил Песков.
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля Совет федерации дал ему согласие на использование Вооруженных сил за рубежом. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля.
Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, но Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.