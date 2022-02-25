Чем закончился второй день военной операции на Украине

Обращение Путина направлено и на рядовых граждан Украины, и на политические элиты, говорит эксперт по странам СНГ Александр Гущин. Среди политиков могут быть сторонники срочных переговоров с Россией, отмечает он, при том, что переговорная позиция Москвы «довольно жесткая». «Также расчет идет на то, что в подразделениях ВСУ есть люди с разными настроениями, и не все с одинаковым рвением хотят в бой», – отмечает эксперт. Затулин призвал обратить внимание на контекст, в котором президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение о переговорах России: «Предложение прозвучало одной фразой в паническом обращении о том, что запад не помогает Украине».