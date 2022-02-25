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Песков сообщил о предложении Украины провести переговоры в Варшаве

Ведомости

Представители украинской власти в ответ на идею провести переговоры в Минске предложили перенести их в Варшаву, а потом и вовсе взяли паузу в переговорах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах — то, о чем говорил президент на Совбезе, — националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной и хотели абсолютно открыто о ней рассказать», — сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, на следующий день после того как российские войска начали военные действия на Украине. По словам президента России Владимира Путина, цель операции — защита людей от издевательств и геноцида со стороны украинских властей, а также демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны России 25 февраля сообщило о блокировке Киева с западной стороны, сдаче украинских военнослужащих в районе острова Змеиный в Одесской области и взятии под контроль Чернобыльской АЭС на севере Украины.

Зеленский предложил Путину провести переговоры, чтобы «остановить гибель людей». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.

25 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями ДНР и ЛНР заявил, что Россия решила провести спецоперацию в Донбассе, чтобы украинцы освободились «от гнета нацификации» и смогли свободно определять свое будущее. По его словам, Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям за помощью глав ДНР и ЛНР. Международное сообщество опровергает факт «очевидного геноцида» на Украине, подчеркнул Лавров.

Россия вернется к переговорам, как только украинская армия сложит оружие, добавил глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Зеленский упустил возможности для диалога, когда не принял предложения России об обеспечении безопасности в регионе.

Ранее Песков назвал заявление Зеленского о готовности к переговорам «движением в сторону позитива» и отметил, что его следует проанализировать.

Ранее по теме: Россия получила ноту Украины о разрыве дипотношений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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