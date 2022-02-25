Песков сообщил о предложении Украины провести переговоры в Варшаве

«После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах — то, о чем говорил президент на Совбезе, — националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной и хотели абсолютно открыто о ней рассказать», — сказал представитель Кремля.