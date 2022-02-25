Россия получила ноту Украины о разрыве дипотношений

Во вторник Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще против 27 российских высокопоставленных лиц и организаций в связи с признанием ДНР и ЛНР и военными действиями на Украине. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в санкционный список, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС. Также Брюссель ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Под санкции впоследствии попали ВЭБ, банк «Россия» и Промсвязьбанк, в пятницу ожидается принятие еще одного пакета ограничений, которые затронут 70% российского банковского сектора и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.