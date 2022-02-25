Россия получила ноту Украины о разрыве дипотношений
В Москве получили уведомление МИД Украины о разрыве дипломатических отношений, рассказала журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Вчера мы получили ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений с нашей страной — это не наш выбор, как вы понимаете», — приводит ее слова ТАСС.
По словам Захаровой, разрыв дипотношений означает «жирную точку в процессе разрушения наших (российско-украинских. — Ред.) отношений». Она добавила, что с 2014 г. Киев денонсировал более 30 межгосударственных и межправительственных соглашений с Россией, в том числе договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, десятки межведомственных соглашений, а также свыше 60 договоренностей в рамках СНГ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, после того как российские войска начали военные действия на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — защита людей от издевательств и геноцида со стороны украинских властей, а также «демилитаризация и денацификация» страны.
Минобороны РФ сегодня сообщило о блокировке Киева с западной стороны, сдаче украинских военнослужащих в районе острова Змеиный в Одесской области и взятии под контроль Чернобыльской АЭС на севере Украины.
Зеленский предложил Путину провести переговоры, чтобы «остановить гибель людей». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.
Как сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Россия вернется к переговорам, как только украинская армия сложит оружие. При этом пресс-секретарь Путина заявил, что Россия готова направить в Минск свою делегацию на переговоры с представителями Украины.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще против 27 российских высокопоставленных лиц и организаций в связи с признанием ДНР и ЛНР и военными действиями на Украине. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в санкционный список, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС. Также Брюссель ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Под санкции впоследствии попали ВЭБ, банк «Россия» и Промсвязьбанк, в пятницу ожидается принятие еще одного пакета ограничений, которые затронут 70% российского банковского сектора и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
США, в свою очередь, объявили рестрикции против 11 российских госкомпаний — в их числе Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД. Им ограничен выход на американский рынок капитала. Ограничения наложены и на два частных банка – Альфа-банк и Московский кредитный банк. Под блокирующие санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие, их клиенты не смогут расплачиваться картами этих банков за границей, использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг и пользоваться Apple Pay и Google Pay. Также были расширены санкции в отношении российского госдолга: под них подпали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.
Персональные санкции введены против сыновей экс-главы Администрации президента Сергея Иванова (его сын Сергей — глава «Алросы»), секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также под санкции попали топ-менеджер Сбербанка (первый зампред Александр Ведяхин) и ВТБ (зампреды Андрей Пучков и Юрий Соловьев).