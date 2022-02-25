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Политика

Путин согласился отправить делегацию на переговоры с Украиной

Ведомости

Россия готова направить в Минск свою делегацию на переговоры с представителями Украины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал он, уточнив, что в делегацию войдут представители Минобороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.

В своем сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась одна в сложившейся ситуации: западные партнеры не готовы воевать вместе с ней против России. НАТО также отказался гарантировать вступление республики в альянс. При этом Москва, по словам Зеленого, заявила о желании обсудить вопрос о нейтральном статусе Украины.

«Мы не боимся. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе», — сказал президент.

Позже Зеленский выступил с еще одним обращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения гибели людей.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Сегодня Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о блокировке Киева с запада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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