Путин согласился отправить делегацию на переговоры с Украиной
Россия готова направить в Минск свою делегацию на переговоры с представителями Украины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал он, уточнив, что в делегацию войдут представители Минобороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.
В своем сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась одна в сложившейся ситуации: западные партнеры не готовы воевать вместе с ней против России. НАТО также отказался гарантировать вступление республики в альянс. При этом Москва, по словам Зеленого, заявила о желании обсудить вопрос о нейтральном статусе Украины.
«Мы не боимся. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе», — сказал президент.
Позже Зеленский выступил с еще одним обращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения гибели людей.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Сегодня Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны.