24 февраля российские военные успешно высадились у аэропорта «Гостомель», добавил он. При захвате аэродрома уничтожили около 200 националистов, с российской стороны потерь нет. По его словам, подразделения ВСУ практически не участвуют в военных действиях, а ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Он отметил, что СБУ заранее внедрила в подразделения ВСУ от 25 до 30 «отъявленных националистов», которые прошли спецподготовку. На отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы подразделения украинских военных не могли отойти.