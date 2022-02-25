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Минобороны сообщило о блокировке Киева с запада

Ведомости

Основные силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме «Гостомель» и заблокировали Киев с западной стороны, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме «Гостомель», тем самым обеспечив блокирование города Киева с запада», — заявил Конашенков (видео брифинга опубликовали «РИА Новости»).

24 февраля российские военные успешно высадились у аэропорта «Гостомель», добавил он. При захвате аэродрома уничтожили около 200 националистов, с российской стороны потерь нет. По его словам, подразделения ВСУ практически не участвуют в военных действиях, а ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Он отметил, что СБУ заранее внедрила в подразделения ВСУ от 25 до 30 «отъявленных националистов», которые прошли спецподготовку. На отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы подразделения украинских военных не могли отойти.

Конашенков отметил, что подразделения российских войск продолжают выполнять задачи в районе столицы Украины и других городов. По его словам, власти Украины пытаются использовать мирное население как «живой щит».

«Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — подчеркнули в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели новые антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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