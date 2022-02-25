Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести переговоры и прекратить кровопролитие. Об этом он заявил в ходе видеообращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — сказал он.
Он отметил, что «вторжение России в Украину — это не просто вторжение, это начало войны против Европы». «Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой», — отметил Зеленский.
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «к переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие». Он отметил, что «никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи».
Ранее президент Украины в своем видеообращении в ночь на 25 февраля заявил, что лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления Украины в НАТО и Киев не боится говорить о нейтральном статусе Украины. В свою очередь Лавров заявил, что Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны. «Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — подчеркнул Лавров.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленого движением в сторону позитива. «Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать», — отметил Песков.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который, по словам президента, проводят украинские власти. На Украине объявлено военное положение. 24 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
После начала военной операции Путин и Зеленский не контактировали. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в разговоре с Путиным передал ему просьбу Зеленского о переговорах. Сам Зеленский, по его словам, пытался выйти на связь с Путиным, однако Киеву не удалось получить ответа.