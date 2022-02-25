Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Ранее президент Украины в своем видеообращении в ночь на 25 февраля заявил, что лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления Украины в НАТО и Киев не боится говорить о нейтральном статусе Украины. В свою очередь Лавров заявил, что Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны. «Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — подчеркнул Лавров.