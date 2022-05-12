Минобороны сообщило об уничтожении зенитного комплекса С-300
Вооруженные силы России уничтожили ракетный зенитный комплекс С-300 в районе поселка Коротыч Харьковской области, рассказал на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Около села Раздолье Харьковской области и Славянска Донецкой Народной Республики были уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины, добавил Конашенков. По его словам, около Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского комплекса С-300, около поселка Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения.
В Черниговской области, в районе Новгорода-Северского, уничтожено два склада с боеприпасами, ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники – из строя выведено 72 единицы.
Конашенков уточнил, что еще 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях были поражены ракетными войсками и подразделениями артиллерии.
За сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 13 беспилотников, уничтожен один «Байрактар-ТБ2» у острова Змеиный, в воздухе перехвачены 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч».
С начала спецоперации на Украине уничтожено 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотник, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, уточнил представитель Минобороны.