Минобороны сообщило об уничтожении зенитного комплекса С-300

Около села Раздолье Харьковской области и Славянска Донецкой Народной Республики были уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины, добавил Конашенков. По его словам, около Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского комплекса С-300, около поселка Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения.