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Минобороны сообщило об уничтожении зенитного комплекса С-300

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили ракетный зенитный комплекс С-300 в районе поселка Коротыч Харьковской области, рассказал на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Около села Раздолье Харьковской области и Славянска Донецкой Народной Республики были уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины, добавил Конашенков. По его словам, около Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского комплекса С-300, около поселка Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения.

В Черниговской области, в районе Новгорода-Северского, уничтожено два склада с боеприпасами, ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники – из строя выведено 72 единицы.

Конашенков уточнил, что еще 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях были поражены ракетными войсками и подразделениями артиллерии.

За сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 13 беспилотников, уничтожен один «Байрактар-ТБ2» у острова Змеиный, в воздухе перехвачены 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч».

С начала спецоперации на Украине уничтожено 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотник, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, уточнил представитель Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных