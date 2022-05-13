El Pais: ЕК предупредила о «серьезных недостатках» в европейской обороне
Еврокомиссия предупредила о серьезных недостатках в европейской обороне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за ситуации на Украине, передает издание El Pais со ссылкой на проект документа европейских властей.
Как отмечает издание, ЕК выявила слабые места оборонного потенциала блока. К ним относятся противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, нехватка вооружений, проблемы с логистикой, отсутствие сети зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, дыры в кибербезопасности и нехватка боеприпасов после поставок материалов для помощи украинской армии.
В экономическом ведомстве подчеркнули, что события на Украине выявили негативные последствия низких расходов на оборону в мирное время. Европейские военные расходы, составлявшие до нынешнего кризиса около 200 млрд евро в год, увеличатся примерно на 60 млрд евро, если страны ЕС, входящие в НАТО, достигнут цели довести данные вложения до 2% ВВП.
В конце марта страны ЕС одобрили первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас», которая, в частности, предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью в 5000 человек. Как подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, стратегия позволит усилить возможности командования и контроля, обеспечить более быстрое и более гибкое принятие решений, а также расширить возможности по ответу на кибернетические угрозы, дезинформацию и иностранное вмешательство.
Согласно отчету, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), совокупный объем военных бюджетов всех стран мира достиг в 2021 г. рекорда – $2,113 трлн (рост с учетом инфляции на 0,7% к 2020 г.). Оборонные расходы растут во всем мире уже седьмой год подряд. В пятерку обладателей крупнейших военных бюджетов в 2021 г. вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на долю которых пришлось 62% расходов, больше половины из которых – американские.