Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили гуманитарные вопросы на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», — говорится в сообщении.
В разговоре было упомянуто, что представители ООН и Красного Креста помогли эвакуировать мирных людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Путин добавил, что украинские боевики «грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и используют бесчеловечные террористические методы». Президент оценил переговоры России и Украины, которые «по сути заблокированы Киевом». Путин и Шольц договорились продолжить обсуждение ситуации на Украине по различным каналам, добавили в Кремле.
В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, рассказали в Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложила боевикам сдаться в плен.
26 апреля генсекретарь ООН Гуттереш в ходе встречи с Путиным предложил ему помощь ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали». 6 мая Гуттереш сообщил об эвакуации около 500 человек с «Азовстали», данные подтвердил штаб территориальной обороны ДНР.