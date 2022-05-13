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Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили гуманитарные вопросы на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», — говорится в сообщении.

В разговоре было упомянуто, что представители ООН и Красного Креста помогли эвакуировать мирных людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Путин добавил, что украинские боевики «грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и используют бесчеловечные террористические методы». Президент оценил переговоры России и Украины, которые «по сути заблокированы Киевом». Путин и Шольц договорились продолжить обсуждение ситуации на Украине по различным каналам, добавили в Кремле.

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, рассказали в Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложила боевикам сдаться в плен.

26 апреля генсекретарь ООН Гуттереш в ходе встречи с Путиным предложил ему помощь ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали». 6 мая Гуттереш сообщил об эвакуации около 500 человек с «Азовстали», данные подтвердил штаб территориальной обороны ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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