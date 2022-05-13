Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию на Украине

В разговоре было упомянуто, что представители ООН и Красного Креста помогли эвакуировать мирных людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Путин добавил, что украинские боевики «грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и используют бесчеловечные террористические методы». Президент оценил переговоры России и Украины, которые «по сути заблокированы Киевом». Путин и Шольц договорились продолжить обсуждение ситуации на Украине по различным каналам, добавили в Кремле.