Умер президент ОАЭ

Халифа был одним из самых богатых людей мира с состоянием $15 млрд, по данным журнала Forbes, а состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд. Кроме того, курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд. Самое высокое строение в мире, на этапе строительства носившее название «Бурдж Дубай», в день открытия в 2010 г. было названо в честь главы государства «Бурдж Халифа». Такой «подарок» был сделан президенту ОАЭ за три недели до его 62-летия.