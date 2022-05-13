Умер президент ОАЭ
Президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет, сообщает агентство WAM.
«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в сообщении.
В стране объявлен 40-дневный траур, который начинается с сегодняшнего дня. По всем эмиратам приспущены флаги, работа официальных учреждений приостановлена. Работа частного сектора приостанавливается на три дня.
Халифа ибн Заид Аль Нахайян занимал пост с ноября 2004 г., когда стал вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца — Заида ибн Султана Аль Нахайян.
Халифа был одним из самых богатых людей мира с состоянием $15 млрд, по данным журнала Forbes, а состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд. Кроме того, курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд. Самое высокое строение в мире, на этапе строительства носившее название «Бурдж Дубай», в день открытия в 2010 г. было названо в честь главы государства «Бурдж Халифа». Такой «подарок» был сделан президенту ОАЭ за три недели до его 62-летия.