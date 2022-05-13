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Политика

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

Ведомости

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам на время отказаться от поездок в Великобританию и получения британской визы из-за проблем с ее оформлением, говорится на сайте МИДа.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», — говорится в заявлении. В министерстве пообещали до нормализации ситуации так же действовать по отношению к англичанам.

В министерстве пояснили, что в последнее время получают много жалоб от россиян на то, что им невозможно или очень сложно получить визу в Великобританию для туризма, поездок по работе и посещения родственников.

В посольстве Великобритании в Москве МИДу сообщили, что сейчас визовая служба королевства отдает приоритет выдаче виз украинцам, поэтому оформление виз россиянам сильно затягивается. Также у россиян есть проблема с обязательной предоплатой консульского сбора на британском сайте: из-за санкций его нельзя оплатить картами Visa или Mastercard российского банка.

В МИДе британским дипломатам заявили, что такой подход противоречит договоренностям двух стран, подобное пренебрежительное отношение к россиянам назвали неприемлемым, а действия британских чиновников – политизированным ущемлением прав российских граждан.

После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Это означает, что россияне не смогут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не смогут выпускать новые карты. На территории России такие карты будут работать, потому что обслуживаются российской системой. Многие банки сделали уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных