МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию
Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам на время отказаться от поездок в Великобританию и получения британской визы из-за проблем с ее оформлением, говорится на сайте МИДа.
«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», — говорится в заявлении. В министерстве пообещали до нормализации ситуации так же действовать по отношению к англичанам.
В министерстве пояснили, что в последнее время получают много жалоб от россиян на то, что им невозможно или очень сложно получить визу в Великобританию для туризма, поездок по работе и посещения родственников.
В посольстве Великобритании в Москве МИДу сообщили, что сейчас визовая служба королевства отдает приоритет выдаче виз украинцам, поэтому оформление виз россиянам сильно затягивается. Также у россиян есть проблема с обязательной предоплатой консульского сбора на британском сайте: из-за санкций его нельзя оплатить картами Visa или Mastercard российского банка.
В МИДе британским дипломатам заявили, что такой подход противоречит договоренностям двух стран, подобное пренебрежительное отношение к россиянам назвали неприемлемым, а действия британских чиновников – политизированным ущемлением прав российских граждан.
После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Это означает, что россияне не смогут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не смогут выпускать новые карты. На территории России такие карты будут работать, потому что обслуживаются российской системой. Многие банки сделали уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.