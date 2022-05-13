МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Это означает, что россияне не смогут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не смогут выпускать новые карты. На территории России такие карты будут работать, потому что обслуживаются российской системой. Многие банки сделали уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.