Глава Пентагона рассказал о разговоре с Шойгу

Разговор Остина и Шойгу прошел 13 мая впервые за почти три месяца — с начала спецоперации России на Украине. Последний контакт между министрами произошел 18 февраля. В Минобороны России подтвердили, что Шойгу и Остин провели переговоры по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине. По его словам, разговор министров обороны был «профессиональным».