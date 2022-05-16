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Глава Пентагона рассказал о разговоре с Шойгу

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову о разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Госсекретарь Остин сообщил обновленную информацию о телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», – говорится в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

Остин подтвердил Резникову «непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности», направленных на укрепление способности Киева противостоять действиям России. «[Обсуждалась] ситуация на поле боя и потребности Украины», — пояснил Кирби.

Разговор Остина и Шойгу прошел 13 мая впервые за почти три месяца — с начала спецоперации России на Украине. Последний контакт между министрами произошел 18 февраля. В Минобороны России подтвердили, что Шойгу и Остин провели переговоры по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине. По его словам, разговор министров обороны был «профессиональным».

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание военной помощи стране. 11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, пока не будет принято его предложение о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных