Глава Пентагона рассказал о разговоре с Шойгу
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову о разговоре с главой минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
«Госсекретарь Остин сообщил обновленную информацию о телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», – говорится в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.
Остин подтвердил Резникову «непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности», направленных на укрепление способности Киева противостоять действиям России. «[Обсуждалась] ситуация на поле боя и потребности Украины», — пояснил Кирби.
Разговор Остина и Шойгу прошел 13 мая впервые за почти три месяца — с начала спецоперации России на Украине. Последний контакт между министрами произошел 18 февраля. В Минобороны России подтвердили, что Шойгу и Остин провели переговоры по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине. По его словам, разговор министров обороны был «профессиональным».
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание военной помощи стране. 11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, пока не будет принято его предложение о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной.