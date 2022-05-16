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Политика

В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес российских дипломатов в США

Ведомости

Кремль разделяет озабоченность посла России в США Анатолия Антонова тем, что сотрудники посольства в Вашингтоне получают угрозы, такое поведение недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть такая информация в Кремле, мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений считаем недопустимым», — ответил Песков на вопрос, есть ли в Кремле информация об угрозах дипломатам.

Ранее Антонов рассказал в эфире «Соловьев Live», что сотрудники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их, передают «РИА Новости».

Ранее Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российский посол добавил, что «блокировался даже выезд из посольства». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что госдепартамент обещал помочь генконсульствам России открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве.

С начала спецоперации на Украине власти западных стран начали высылать российских дипломатов из своих столиц. После публикации 3 апреля фотографий из украинской Бучи началась вторая волна высылки дипломатов России. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Румынии, Болгарии и др.

Ранее по теме: Посол России Антонов заявил о «блокировке» работы посольства в США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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