В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес российских дипломатов в США
Кремль разделяет озабоченность посла России в США Анатолия Антонова тем, что сотрудники посольства в Вашингтоне получают угрозы, такое поведение недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть такая информация в Кремле, мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений считаем недопустимым», — ответил Песков на вопрос, есть ли в Кремле информация об угрозах дипломатам.
Ранее Антонов рассказал в эфире «Соловьев Live», что сотрудники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники спецслужб США «разгуливают» вокруг дипмиссии и пытаются завербовать их, передают «РИА Новости».
Ранее Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российский посол добавил, что «блокировался даже выезд из посольства». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что госдепартамент обещал помочь генконсульствам России открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве.
С начала спецоперации на Украине власти западных стран начали высылать российских дипломатов из своих столиц. После публикации 3 апреля фотографий из украинской Бучи началась вторая волна высылки дипломатов России. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Румынии, Болгарии и др.