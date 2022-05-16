В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес российских дипломатов в США

С начала спецоперации на Украине власти западных стран начали высылать российских дипломатов из своих столиц. После публикации 3 апреля фотографий из украинской Бучи началась вторая волна высылки дипломатов России. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Румынии, Болгарии и др.