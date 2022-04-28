Захарова: Госдеп обещал помочь генконсульствам РФ открыть новые счета в банках США
Госдепартамент США пообещал помочь генконсульствам России открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Bank of America не мог заблокировать счета российских консульств без прямого указания Госдепартамента. «Теперь американское внешнеполитическое ведомство, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве, обещает оказать содействие в открытии новых счетов генконсульств в другом банке», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).
Она выразила надежду, что проблема будет решена и Москве не придется принимать зеркальные меры. Москва «не будет себя сдерживать», если эта ситуация не разрешится в ближайшее время в позитивном ключе, подчеркнула Захарова. Помимо блокировки счетов сотрудники дипмиссии и их родственники получают угрозы, дипломатам отказывают во встречах и рабочих контактах, а здания дипмиссий подвергаются актам вандализма.
«Призываем американскую сторону принять необходимые меры для нормализации функционирования российских дипмиссий во избежание нежелательных последствий», — заявила Захарова.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российский посол добавил, что «блокировался даже выезд из посольства». Посольство России «находится в блокаде» со стороны государственных структур США, подчеркнул Антонов.
Ранее в интервью изданию Politico Антонов заявил, что ему не удается поддерживать контакты с высокопоставленными американскими чиновниками и конгрессменами, потому что они отказываются от предложений о встрече. По словам дипломата, в последнее время российское посольство в Вашингтоне поддерживает лишь «технические контакты» с администрацией президента Джо Байдена — взаимодействие продолжается, но лишь на более низком уровне.