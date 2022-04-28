Захарова: Госдеп обещал помочь генконсульствам РФ открыть новые счета в банках США

Ранее в интервью изданию Politico Антонов заявил, что ему не удается поддерживать контакты с высокопоставленными американскими чиновниками и конгрессменами, потому что они отказываются от предложений о встрече. По словам дипломата, в последнее время российское посольство в Вашингтоне поддерживает лишь «технические контакты» с администрацией президента Джо Байдена — взаимодействие продолжается, но лишь на более низком уровне.