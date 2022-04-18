Посол Антонов сообщил об отказе американских чиновников от встреч с ним

В 2021 г. штат российского посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120 дипломатов, если брать в расчет других сотрудников и технический персонал — 170. Как утверждал Антонов, за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек.