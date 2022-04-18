Посол Антонов сообщил об отказе американских чиновников от встреч с ним
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ему не удается поддерживать контакты с высокопоставленными американскими чиновниками и конгрессменами, потому что они отказываются от предложений о встрече. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Politico.
По словам Антонова, в последнее время российское посольство в Вашингтоне поддерживает лишь «технические контакты» с администрацией президента Джо Байдена — взаимодействие продолжается, но лишь на более низком уровне. «Мы обречены на сотрудничество по различным вопросам. Даже при нынешних обстоятельствах невозможно представить, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, COVID-19, борьбы с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения могут решиться без активного взаимодействия России и США», — подчеркнул дипломат.
Антонов отметил, что прибыл в Вашингтон с намерением работать над улучшением двусторонних отношений, однако теперь ему приходится употреблять слово «стабилизация» в контексте описания своей работы в США.
Посол также призвал американскую сторону определиться в своем отношении к России. «Вы должны решить, кем мы являемся для вас — партнерами, конкурентами, оппонентами или, даже не хочу использовать это слово, "врагами". Что по мне, я все еще уверен, что мы должны быть партнерами. Раньше я бы сказал, что мы — партнеры. Теперь, к сожалению, нет», — заключил он.
В 2021 г. штат российского посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120 дипломатов, если брать в расчет других сотрудников и технический персонал — 170. Как утверждал Антонов, за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек.
28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации. Позже его американский коллега Ричард Миллс пояснил, что эти лица вели деятельность, которая «не соответствует их обязательствам и работе дипломатов», так что россиян попросили покинуть США, чтобы они «не вредили нацбезопасности». В ответ на это время Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата несколько сотрудников американской дипмиссии в Москве.