МИД выразил протест Вашингтону из-за слов сенатора о Путине

«Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется УК РФ как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», — подчеркнуто в заявлении, В ведомстве также отметили, что речь идет именно о «публичном, террористическом призыве», абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица.