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МИД выразил протест Вашингтону из-за слов сенатора о Путине

Ведомости

МИД РФ вручил ноту протеста американском послу в Москве Джону Салливану из-за провокационных высказываний сенатора-республиканца Линдси Грэма в адрес президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба дипведомства. 

«Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется УК РФ как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», — подчеркнуто в заявлении, В ведомстве также отметили, что речь идет именно о «публичном, террористическом призыве», абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица.

«Непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения», — добавлено в сообщении.

Ранее Грэм в своем аккаунте в Twitter спросил, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (участвовали в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно). По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявление сенатора было сделано на фоне нагнетания русофобского припадка, в такой обстановке не всем удается сохранить «здравие ума».

Посольство России в Вашингтоне ранее потребовало от властей США объяснить и осудить слова Грэма. Посол России Анатолий Антонов назвал слова сенатора неприемлемыми и возмутительными. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал слова сенатора США о Путине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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