МИД выразил протест Вашингтону из-за слов сенатора о Путине
МИД РФ вручил ноту протеста американском послу в Москве Джону Салливану из-за провокационных высказываний сенатора-республиканца Линдси Грэма в адрес президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба дипведомства.
«Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется УК РФ как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», — подчеркнуто в заявлении, В ведомстве также отметили, что речь идет именно о «публичном, террористическом призыве», абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица.
«Непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения», — добавлено в сообщении.
Ранее Грэм в своем аккаунте в Twitter спросил, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (участвовали в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно). По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявление сенатора было сделано на фоне нагнетания русофобского припадка, в такой обстановке не всем удается сохранить «здравие ума».
Посольство России в Вашингтоне ранее потребовало от властей США объяснить и осудить слова Грэма. Посол России Анатолий Антонов назвал слова сенатора неприемлемыми и возмутительными.