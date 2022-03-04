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Песков прокомментировал слова сенатора США о Путине

Ведомости

Заявление сенатора США Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине было сделано на фоне нагнетания русофобского припадка, в такой обстановке не всем удается сохранить «здравие ума», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Грэм в своем аккаунте в Twitter спросил найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (участвовали в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно).

«К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, особенно в таких странах как США, происходит такое истеричное запредельное нагнетание русофобсткого припадка — сложно подобрать слова. И конечно в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — заявил Песков.

Посольство России в Вашингтоне ранее потребовало от властей США объяснить и осудить слова Грэма. Посол России Анатолий Антонов назвал слова сенатора неприемлемыми и возмутительными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных