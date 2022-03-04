Песков прокомментировал слова сенатора США о Путине
Заявление сенатора США Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине было сделано на фоне нагнетания русофобского припадка, в такой обстановке не всем удается сохранить «здравие ума», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Грэм в своем аккаунте в Twitter спросил найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (участвовали в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно).
«К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, особенно в таких странах как США, происходит такое истеричное запредельное нагнетание русофобсткого припадка — сложно подобрать слова. И конечно в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — заявил Песков.
Посольство России в Вашингтоне ранее потребовало от властей США объяснить и осудить слова Грэма. Посол России Анатолий Антонов назвал слова сенатора неприемлемыми и возмутительными.