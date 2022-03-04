Песков прокомментировал слова сенатора США о Путине

«К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, особенно в таких странах как США, происходит такое истеричное запредельное нагнетание русофобсткого припадка — сложно подобрать слова. И конечно в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком», — заявил Песков.