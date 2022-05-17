«Уралвагонзавод» отправил Минобороны России партию танков
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв», сообщила пресс-служба компании.
«На "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны РФ», — сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).
Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. На «Уралвагонзаводе» отметили, что новый танк – самый совершенный в семействе Т-90. Машина наиболее приспособлена к действиям в условиях современного боя, а одна из ее главных особенностей – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.