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«Уралвагонзавод» отправил Минобороны России партию танков

Ведомости

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв», сообщила пресс-служба компании.

«На "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны РФ», — сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).

Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. На «Уралвагонзаводе» отметили, что новый танк – самый совершенный в семействе Т-90. Машина наиболее приспособлена к действиям в условиях современного боя, а одна из ее главных особенностей – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных