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Минобороны сообщило о более 250 сдавшихся в плен на «Азовстали»

Ведомости

Украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, 16 мая начали сдаваться в плен российским войскам, Всего пока что сдались 265 человек, сообщило Минобороны России.

«За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Вечером 16 мая Минобороны России заявило, что военные двух сторон достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В министерстве заявляли, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».

Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии городской застройки Мариуполя под контроль. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов», сохраняли контроль над территорией меткомбината «Азовсталь». Минобороны России утверждало, что они удерживали там мирных жителей.

Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило украинским военным сдаться в плен. 14 мая советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военнослужащих, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Москва на это предложение не отреагировала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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