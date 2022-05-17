Минобороны сообщило о более 250 сдавшихся в плен на «Азовстали»
Украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, 16 мая начали сдаваться в плен российским войскам, Всего пока что сдались 265 человек, сообщило Минобороны России.
«За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Вечером 16 мая Минобороны России заявило, что военные двух сторон достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В министерстве заявляли, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.
Президент Владимир Зеленский в своем выступлении 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии городской застройки Мариуполя под контроль. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов», сохраняли контроль над территорией меткомбината «Азовсталь». Минобороны России утверждало, что они удерживали там мирных жителей.
Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило украинским военным сдаться в плен. 14 мая советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военнослужащих, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Москва на это предложение не отреагировала.