Минобороны сообщило о более 250 сдавшихся в плен на «Азовстали»

Вечером 16 мая Минобороны России заявило, что военные двух сторон достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В министерстве заявляли, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.