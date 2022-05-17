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Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-мл.

Ведомости

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в соцсетях тизер своего разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем-мл. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сообщении приведены две цитаты Буша, который занимал пост президента США в 2001-2009 гг, касающиеся ситуации с Украиной. В частности, в тизере видеозаписи экс-президент говорит: «Я хочу Украину в НАТО»; «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент Владимир] Путин резко изменился».

Экс-президент США изначально думал, что говорит с представителем украинских властей, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам «Шоу ВиЛ» на RuTube, который ведут пранкеры.

Также тизер содержит обращение Буша к его собеседникам, и видео смонтировано так, что экс-президент обращается к Кузнецову и Столярову, находящимся в кадре по ту сторону кадра во время видеоконференции. «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск», – говорит Буш.

Полную запись пранка с Бушем Вован и Лексус пообещали обнародовать 19 мая во время своего выступления в рамках федерального Просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты». Затем он будет опубликован в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных