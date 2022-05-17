Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-мл.

Также тизер содержит обращение Буша к его собеседникам, и видео смонтировано так, что экс-президент обращается к Кузнецову и Столярову, находящимся в кадре по ту сторону кадра во время видеоконференции. «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск», – говорит Буш.