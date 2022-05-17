Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-мл.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в соцсетях тизер своего разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем-мл. Об этом сообщает РИА «Новости».
В сообщении приведены две цитаты Буша, который занимал пост президента США в 2001-2009 гг, касающиеся ситуации с Украиной. В частности, в тизере видеозаписи экс-президент говорит: «Я хочу Украину в НАТО»; «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент Владимир] Путин резко изменился».
Экс-президент США изначально думал, что говорит с представителем украинских властей, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам «Шоу ВиЛ» на RuTube, который ведут пранкеры.
Также тизер содержит обращение Буша к его собеседникам, и видео смонтировано так, что экс-президент обращается к Кузнецову и Столярову, находящимся в кадре по ту сторону кадра во время видеоконференции. «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск», – говорит Буш.
Полную запись пранка с Бушем Вован и Лексус пообещали обнародовать 19 мая во время своего выступления в рамках федерального Просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты». Затем он будет опубликован в соцсетях.